Σέρρες: Συνελήφθη 28χρονος για απόπειρα ληστείας, διαρρήξεις και κλοπές στην Ηράκλεια

Στη σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας, το πρωί της Δευτέρας, σε καταυλισμό Ρομά στην Ηράκλεια Σερρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ταυτοποιήθηκε για σειρά αξιόποινων πράξεων που φέρεται να διέπραξε το προηγούμενο 24ωρο. Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Απριλίου επιχείρησε, με τη χρήση σωματικής βίας, να αφαιρέσει χρήματα από ημεδαπή γυναίκα. Ωστόσο, δεν ολοκλήρωσε την πράξη του, καθώς έγινε αντιληπτός και διέφυγε.

Το ίδιο απόγευμα, φέρεται να αφαίρεσε προϊόντα αξίας 118 ευρώ από επιχείρηση σε περιοχή των Σέρρες, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι το πρωί της 6ης Απριλίου διέρρηξε οικία στην ίδια περιοχή, από όπου αφαίρεσε κοσμήματα και τραπεζικές κάρτες.

Κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα κοσμήματα, καθώς και δύο κάρτες τραπέζης, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, κλοπές και διάρρηξη, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.