Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που πείραξε τον μετρητή ρεύματος – Είχε κάνει και διαρρήξεις από οικίες

Συνελήφθη χθες (11/03) το πρωί, σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εμμανουήλ Παππά, ένας 26χρονος άνδρας, καθώς σε έρευνα που έγινε στην οικία του, με τη συνδρομή της ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε να έχει παραβιάσει τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μειωμένη καταγραφή της.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα από τον περασμένο Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο, διέπραξε 5 διαρρήξεις οικιών σε περιοχή των Σερρών, όπου σε 2 από αυτές αφαίρεσε ηλεκτρικά εργαλεία, διάφορα αντικείμενα και 500 λίτρα πετρελαίου.

Στην οικία του βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Επίσης στην οικία βρέθηκε και κατασχέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή το 2023 από οικία σε περιοχή των Σερρών.