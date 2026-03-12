MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που πείραξε τον μετρητή ρεύματος – Είχε κάνει και διαρρήξεις από οικίες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη χθες (11/03) το πρωί, σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εμμανουήλ Παππά, ένας 26χρονος άνδρας, καθώς σε έρευνα που έγινε στην οικία του, με τη συνδρομή της ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε να έχει παραβιάσει τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μειωμένη καταγραφή της.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα από τον περασμένο Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο, διέπραξε 5 διαρρήξεις οικιών σε περιοχή των Σερρών, όπου σε 2 από αυτές αφαίρεσε ηλεκτρικά εργαλεία, διάφορα αντικείμενα και 500 λίτρα πετρελαίου.

Στην οικία του βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Επίσης στην οικία βρέθηκε και κατασχέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή το 2023 από οικία σε περιοχή των Σερρών.

Ελληνική Αστυνομία Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Αλ. Σδούκου: Πλαφόν, σαρωτικοί έλεγχοι και βαριά πρόστιμα κατά της αισχροκέρδειας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

GBL: Πάει για sold out το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης στο Παλατάκι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι πρατηριούχοι απαντούν στις κατηγορίες περί αισχροκέρδειας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Το θρυλικό Grease The Musical έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες αλλά επαγγελματίες εφησυχασμένοι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αυξηθεί πάνω από το 3%