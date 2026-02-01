Σέρρες: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 39χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ο 39χρονος άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/1), περίπου στις 21:00, στην περιφερειακή οδό στο ύψος της διασταύρωσης του Νεοχωρίου, από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 35χρονος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 39χρονος υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου οδηγού. Το Τμήμα Τροχαίας Σερρών διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό παράσυρσης ανθρώπου από αυτοκίνητο σε λίγες μέρες στις Σέρρες.