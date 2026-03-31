Σέρρες: Φωτιά σε μονοκατοικία στη Βαμβακιά, κατέρρευσε η σκεπή – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένη – Δείτε φωτο
Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία το απόγευμα της Τρίτης (31/3) στη Βαμβακιά Σερρών.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε μία μικρή αποθήκη και γρήγορα επεκτάθηκε στην μονοκατοικία με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η σκεπή.
Άμεσα έσπευσε στο σημείο η Πυροσβεστική, η οποία επιχείρησε με δύο οχήματα από τις Σέρρες και ένα από το κλιμάκιο Σιδηροκάστρου.
Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η ηλικιωμένη που διέμενε στο σπίτι πρόλαβε να βγει και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε μονοκατοικία, σε περιοχή του δήμου Σερρών. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 31, 2026