Σέρρες: Φωτιά σε μονοκατοικία στη Βαμβακιά, κατέρρευσε η σκεπή – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένη – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία το απόγευμα της Τρίτης (31/3) στη Βαμβακιά Σερρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε μία μικρή αποθήκη και γρήγορα επεκτάθηκε στην μονοκατοικία με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η σκεπή.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο η Πυροσβεστική, η οποία επιχείρησε με δύο οχήματα από τις Σέρρες και ένα από το κλιμάκιο Σιδηροκάστρου.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η ηλικιωμένη που διέμενε στο σπίτι πρόλαβε να βγει και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: “Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, τον διεκδίκησα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ο Ν. Ανδρουλάκης μετά την επικράτησή του στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πήγε γήπεδο στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Δ. Μιχαηλίδου: Σε μία εβδομάδα ανοίγουν οι αιτήσεις για τις “Νταντάδες της Γειτονιάς”

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Βγάζουμε έναν κανιβαλισμό που μας γυρνάει μπούμερανγκ και κάνουμε κακό στο επάγγελμά μας

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Γιάννης Πάριος: Η επί σκηνής αφιέρωση στη Μαρινέλλα – “Ούτε το όνομά της δεν μπορώ να πω, δεν ξεχνιέται ποτέ”