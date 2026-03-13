Σέρρες: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς που είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες με κάνναβη

Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς, ηλικίας 23, 24 και 25 ετών αντίστοιχα, πέρασαν τις τελευταίες πέντε ημέρες αστυνομικοί στις Σέρρες.

Όπως διαπιστώθηκε, στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. κατάσχεσε τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 5,3 γραμμαρίων και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.:

“Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων των αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, με στόχο την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν τις τελευταίες 5 ημέρες στην πόλη των Σερρών, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά κατασχέθηκαν 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 5,3 γραμμαρίων και 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης”.