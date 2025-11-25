Σέρρες: 73χρονος έπεσε με το αγροτικό του σε αρδευτικό κανάλι – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας 73χρονος τραυματίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε περιοχή των Σερρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα έγινε γύρω στις 12:00 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αγροτικό που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, έξω από το Κάτω Μητρούσι Σερρών.
Για τον απεγκλωβισμό του 73χρονου τραυματία από το όχημα χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.