Σέρρες: 43χρονος έσπασε τζαμαρία καταστήματος και βούτηξε ρολόγια και κοσμήματα αξίας 1.500 ευρώ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 43χρονου για κλοπή από κατάστημα στην πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τον Απρίλιο του 2025 ο 43χρονος έσπασε τζαμαρία καταστήματος στην πόλη των Σερρών και από τη βιτρίνα αφαίρεσε ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας 1.500 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.