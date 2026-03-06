MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: 15χρονος τρύπωσε σε αποθήκη και βούτηξε τροχούς κοπής και αλυσοπρίονο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 15χρονος ήταν ο ποντικός που τρύπωσε σε αποθήκη σε περιοχή της Ηράκλειας Σερρών και βούτηξε εργαλεία. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας κατάφεραν να φτάσουν τα ίχνη του και να σχηματίσουν δικογραφία σε βάρος του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος τον Φεβρουάριο του 2026 παραβίασε αποθήκη ενός άνδρα και αφαίρεσε ηλεκτρικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα, συνολικής αξίας 1000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 15χρονος έκλεψε από την αποθήκη τροχούς κοπής, αλυσοπρίονο αλλά και καλώδια.

Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς μέσα σε βλάστηση σε περιοχή των Σερρών και αποδόθηκε στον παθόντα. Επίσης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 34χρονης μητέρας του, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εθνική Ελλάδας: Διέρρευσε η νέα εκτός έδρας φανέλα – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Περιμένουμε αντίποινα εντός των ΗΠΑ από το Ιράν, έχουμε προετοιμαστεί για αυτό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Γρηγορίου για Άρη: Είναι μονόδρομος να μπούμε στο γκρουπ 5-8

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ο Τραμπ στηρίζει πιθανή επίθεση των Κούρδων κατά του Ιράν: Θα ήταν υπέροχο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κικίλιας στο “Economist”: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας

ΚΑΙΡΟΣ 10 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη