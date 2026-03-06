Σέρρες: 15χρονος τρύπωσε σε αποθήκη και βούτηξε τροχούς κοπής και αλυσοπρίονο

Ένας 15χρονος ήταν ο ποντικός που τρύπωσε σε αποθήκη σε περιοχή της Ηράκλειας Σερρών και βούτηξε εργαλεία. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας κατάφεραν να φτάσουν τα ίχνη του και να σχηματίσουν δικογραφία σε βάρος του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος τον Φεβρουάριο του 2026 παραβίασε αποθήκη ενός άνδρα και αφαίρεσε ηλεκτρικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα, συνολικής αξίας 1000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 15χρονος έκλεψε από την αποθήκη τροχούς κοπής, αλυσοπρίονο αλλά και καλώδια.

Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς μέσα σε βλάστηση σε περιοχή των Σερρών και αποδόθηκε στον παθόντα. Επίσης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 34χρονης μητέρας του, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.