Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο στο Κατάκολο

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζουν να νοσηλεύονται δύο τραυματίες από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη χθες το βράδυ στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατάκολου με τρεις συνολικά τραυματίες, μετά τη σύγκρουση ενός αγροτικού οχήματος με Ι.Χ.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, σε πιο κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ο 65χρονος οδηγός αγροτικού οχήματος και ο 56χρονος συνοδηγός ενός Ι.Χ. οι οποίοι λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Ο τρίτος τραυματίας, ο 66χρονος οδηγός του Ι.Χ., νοσηλευόταν -μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές- στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», ενώ ο τέταρτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.