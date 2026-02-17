MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο στο Κατάκολο

THESTIVAL TEAM

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζουν να νοσηλεύονται δύο τραυματίες από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη χθες το βράδυ στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατάκολου με τρεις συνολικά τραυματίες, μετά τη σύγκρουση ενός αγροτικού οχήματος με Ι.Χ.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, σε πιο κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ο 65χρονος οδηγός αγροτικού οχήματος και ο 56χρονος συνοδηγός ενός Ι.Χ. οι οποίοι λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Ο τρίτος τραυματίας, ο 66χρονος οδηγός του Ι.Χ., νοσηλευόταν -μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές- στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», ενώ ο τέταρτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Κατάκολο Τροχαίο



