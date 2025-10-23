Σαρωτικές έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη: 21 άτομα ταυτοποιήθηκαν για σειρά κλοπών και ηλεκτρονικών απατών

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο στοχευμένων και συνεχιζόμενων ερευνών, εξιχνίασαν πλήθος περιπτώσεων κλοπών και απατών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε, σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος 21 ατόμων (15 ημεδαπών και 6 αλλοδαπών), για κλοπές, απάτη και απάτη με υπολογιστή.

Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, διαπιστώθηκε ότι τελέστηκαν 19 περιπτώσεις κλοπής, μεταξύ των οποίων 4 κλοπές οχημάτων, 3 διαρρήξεις οικιών, 5 κλοπές από καταστήματα και γραφεία, καθώς και 1 διάρρηξη σε Ναό. Επιπλέον, εξιχνιάστηκε 1 περίπτωση απάτης και 4 περιπτώσεις απάτης με χρήση υπολογιστή.

Από τη δράση των εμπλεκομένων αφαιρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 24.351,50 ευρώ, 100 τουρκικές λίρες, κοσμήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά έγγραφα, καθώς και τραπεζικές κάρτες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για ανέπαφες συναλλαγές ύψους 1.418,66 ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.