Σαλαμίνα: “Μετανιώνω πικρά, ζητάω συγγνώμη αλλά ξέρω ότι δεν είναι αρκετό”, λέει τώρα η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Συντετριμμένη δηλώνει στην πρώτη τοποθέτησή της η 46χρονη, που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα.

Σε δήλωση της στον ΑΝΤ1 υποστηρίζει, επίσης, ότι «μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνη της νύχτας».

«Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο, ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό», πρόσθεσε στη δήλωσή της η 46χρονη.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό», είναι η πλήρης δήλωση της 46χρονης όπως μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1.

Δείτε όσα είπε: