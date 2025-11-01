MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σαλαμίνα: Έτσι σκότωσαν την 75χρονη για να τη ληστέψουν στο σπίτι της – Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι

THESTIVAL TEAM

Από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι φαίνεται πως προκλήθηκε ο θάνατος της 75χρονης, η οποία αργά χθες το απόγευμα έπεσε θύμα μιας αιματηρής ληστείας μέσα στο σπίτι της, στον Κοκκινόβραχο της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση.

Όπως αναφέρει το protothema.gr την άτυχη ηλικιωμένη εντόπισε νεκρή μέσα στο σπίτι, επί της οδού Ικάρου, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα η κόρη της η οποία είδε ότι η μητέρα της έφερε τραύματα στο κεφάλι ενώ παράλληλα διέκρινε πως ένα παράθυρο ήταν παραβιασμένο.

Η ίδια κάλεσε την Αστυνομία ενώ νωρίτερα στο κέντρο της Άμεσης Δράσης είχαν τηλεφωνήσει και οι γείτονες του θύματος οι οποίοι αντιλήφθηκαν πως η 75χρονη είχε πέσει θύμα ληστείας.

Οι Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως το τζάμι ενός παραθύρου ήταν σπασμένο ενώ και ο χώρος στο εσωτερικό του σπιτιού ήταν άνω-κάτω παραπέμποντας σε ληστεία.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών με τους Αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να εξετάζουν καρέ-καρέ υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τη στιγμή που οι αδίστακτοι ληστές σπάνε το τζάμι και μπουκάρουν στο σπίτι προτού δολοφονήσουν την 75χρονη.

Παράλληλα, πέρα από το βιντεοληπτικό υλικό συλλέγουν στοιχεία και από τις καταθέσεις των γειτόνων του θύματος προκειμένου να οδηγηθούν στα “ίχνη” των δραστών.

Σαλαμίνα

