Σαλαμίνα: Από “τυφλό” σημείο μπήκαν στο σπίτι οι δολοφόνοι της 75χρονης – Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των αδίστακτων ληστών οι οποίοι το μεσημέρι της Παρασκευής εισέβαλαν στο σπίτι της 75χρονης στη Σαλαμίνα και προτού αρπάξουν τη λεία τους τη σκότωσαν χτυπώντας την με ένα μπουκάλι στο κεφάλι.

Οι έρευνες στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προσπαθούν μέσα από τις καταθέσεις των συγγενών της αλλά και προσώπων που είχαν πρόσβαση στο σπίτι της οδού Ικάρου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών.

Αν και όλα τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για ληστεία η οποία κατέληξε σε ένα άγριο έγκλημα ερωτήματα προκαλεί η αγριότητα με την οποία οι δράστες δολοφόνησαν την ατυχή γυναίκα.

Η σορός της 75χρονης έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια, το κεφάλι της ήταν χτυπημένο άσχημα με το γυάλινο μπουκάλι ενώ στο πρόσωπο έφερε μια βαθιά χαρακιά. Ένας άγριος και μαρτυρικός θάνατος με θύμα μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας, με σοβαρά προβλήματα υγείας η οποία με δυσκολία περπατούσε, όπως λένε οι συγγενείς της.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι είτε να πρόκειται για «σκληρούς» κακοποιούς οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη ηλικιωμένη είτε το θύμα να τους αναγνώρισε καθώς οι δράστες δεν φορούσαν κουκούλες ή μάσκες.

Το δεύτερο σενάριο ενισχύεται από το γεγονός ότι οι ληστές αφού δολοφόνησαν την 75χρονη έψαξαν μόνο για τα μετρητά, τις λίρες και τα κοσμήματα που είχε το θύμα. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, οι δράστες να είχαν πληροφορία «εκ των έσω» για τη λεία που υπήρχε στα δωμάτια αλλά και για τις κινήσεις των ατόμων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 75χρονη κρατούσε στο σπίτι 8.000-10.000 ευρώ σε μετρητά και μερικές λίρες που δεν βρέθηκαν από την έρευνα των αστυνομικών. Από το σπίτι έλειπαν και κάποια σπάνια κοσμήματα, μεγάλης αξίας, τα οποία είχε η ηλικιωμένη από τον σύζυγό της.

Παράλληλα, οι δράστες φαίνεται πως γνώριζαν ότι η γυναίκα που φρόντιζε την 75χρονη δεν είχε πάει την Παρασκευή και πως τη συγκεκριμένη ώρα στο σπίτι δεν βρισκόταν κάποιος από τους συγγενείς της.

«Δεν είναι τυχαίο ότι πήγαν την ημέρα που έλειπε η γυναίκα που τη βοηθούσε στο σπίτι. Υπήρχε μια γυναίκα που τη φρόντιζε εδώ και 10 χρόνια η οποία δεν πήγαινε όλες τις ημέρες» λέει στο protothema.gr η κόρη του θύματος. Η ίδια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι δράστες να ήξεραν ακόμη ότι εκείνες τις ημέρες είχε φύγει από το νησί ο σύζυγός της ο οποίος επισκεπτόταν την ηλικιωμένη τις μεσημεριανές ώρες.

Το θύμα δεν έδινε σημάδια ζωής από το πρωί της Παρασκευής όταν τα παιδιά της τηλεφωνούσαν για να δουν τι κάνει χωρίς η 75χρονη να απαντήσει.

Ενδεχομένως, λοιπόν, οι ληστές αφού βεβαιώθηκαν ότι οι συγγενείς της έχουν αραιώσει τις επισκέψεις τους τις μεσημεριανές ώρες αποφάσισαν να «χτυπήσουν» μετά τις 11 το πρωί.

Πέρα από τις κινήσεις των στενών προσώπων της 75χρονης οι ληστές γνώριζαν και το σημείο από το οποίο θα μπουκάρουν στο σπίτι ώστε να μην αφήσουν ίχνη. Το σπίτι παρακολουθούταν από 4 κάμερες ασφαλείας, 3 εξωτερικές και μια εσωτερική, την οποία η ηλικιωμένη είχε απενεργοποιήσει.

Οι εξωτερικές κάμερες κατέγραφαν τον κήπο και τη μια πλευρά του σπιτιού αφήνοντας ακάλυπτη μια γωνία από την οποία οι ληστές μπήκαν στο εσωτερικό του αφού παραβίασαν το παράθυρο. Οι κινήσεις τους δείχνουν ότι οι δολοφόνοι της 75χρονης ήξεραν το «τυφλό» σημείο και επέλεξαν να εισβάλουν από εκεί στη μονοκατοικία.