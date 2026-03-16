"Σαφάρι" της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές της Θεσσαλονίκης για την εγκληματικότητα – 12 συλλήψεις σε μία ημέρα

Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με το σύνολο του προσωπικού και του στόλου της αποσκοπεί στην διαρκή, στοχευμένη και εμφανή αστυνόμευση, προκειμένου οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και ανταποκρίνονται στην ανάγκη ταχείας επέμβασης τόσο για την πρόληψη, όσο και για την καταστολή κάθε εγκληματικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, από πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/03) έως πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (14/03), αστυνομικοί των Ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ. καθώς και πληρώματα περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν επιχειρησιακή δράση στους Δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου, Παύλου Μελά, Νεάπολης-Συκεών και Καλαμαριάς και στις περιοχές Χαριλάου και Ανάληψης κατά τις οποίες:

– Ελέγχθησαν συνολικά 311 άτομα και 108 οχήματα,
– Συνελήφθησαν 12 άτομα για διάφορες παραβάσεις και
– Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και προϊόντα παρεμπορίου.

Επιπλέον και πέραν των δυνάμεων που διατέθηκαν για την παραπάνω επιχειρησιακή δράση οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης επιχειρούν καθημερινά, καθ’ όλο το 24ωρο, καλύπτοντας όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου κατά το ίδιο χρονικό διαστήματα:

– Ελέγχθησαν συνολικά 295 άτομα και 109 οχήματα και
– Κατασχέθηκαν 445 λαθραία πακέτα τσιγάρα και 1 δίκυκλο.

Ανάλογες δράσεις και συστηματικοί έλεγχοι, θα συνεχισθούν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με αμείωτη ένταση.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Πυρκαγιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αρχή για το Ξέπλυμα: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ, δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Χανιά: Στον ανακριτή οι πέντε για τον ομαδικό βιασμό ανήλικης – Δείτε φωτογραφίες

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Τάσος Ιορδανίδης: Είναι σκληρό να κόβεται κάτι, εξαρτάται από το “μαγαζί” και τον μέσο όρο του

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Ν. Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας

ΕΘΝΙΚΑ 4 ώρες πριν

Στη Σούδα ξανά το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford για ανεφοδιασμό