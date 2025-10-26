MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σαφάρι ελέγχων από την Αστυνομία στον Δήμο Θεσσαλονίκης για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε χθες το απόγευμα και το βράδυ, σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 41 ανήλικοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

“Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας”, διαμηνύει η Ελληνική Αστυνομία.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

