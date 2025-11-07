Ρουμάνοι οι δράστες άγριας ληστείας σε χρυσοχοείο στη Ρόδο: Ξυλοκόπησαν τον ιδιοκτήτη, πήραν κοσμήματα 700.000 ευρώ

Τους δράστες ληστείας που σημειώθηκε το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου σε κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο ταυτοποίησαν αστυνομικοί. Πρόκειται για έναν 45χρονο και έναν 53χρονο από τη Ρουμανία, με τον πρώτο να συλλαμβάνεται την Τετάρτη και τον δεύτερο να αναζητείται.

Οι δύο ληστές αιφνιδίασαν 56χρονο ιδιοκτήτη χρυσοχοείου στην οδό Λονδίνου στα Κολύμπια όταν αυτός βγήκε στον ακάλυπτο. Αφού τον ξυλοκόπησαν με γροθιές στο πρόσωπο, του πέρασαν πλαστικά δεματικά στα χέρια.

Όταν κάποια στιγμή ο 56χρονος επιχειρηματίας κατάφερε να πλησιάσει το κατάστημα, πίεσε το ασύρματο μπουτόν απελευθέρωσης καπνού που διαθέτει το σύστημα ασφαλείας και ανέβηκε στην ταράτσα από όπου είδε τους ληστές να διαφεύγουν πεζοί.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή οι δράστες αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 700.000 ευρώ

Είχαν προετοιμαστεί

Η έρευνα των αστυνομικών έδειξε ότι οι δύο Ρουμάνοι είχαν καταστρώσει σχέδιο για τη ληστεία καθώς βίντεο τους έχουν καταγράψει να προσεγγίζουν επανειλημμένα την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες με ηλεκτρικά πατίνια ενώ από τις 18 Σεπτεμβρίου κινούνταν σχεδόν καθημερινά τις βραδινές ώρες μεταξύ 20:00 και 21:00 παραμένοντας σε σκοτεινό σημείο με δεντροφύτευση απέναντι από το κατάστημα.

Πώς τους βρήκαν

Καθοριστική για την ταυτοποίηση των δύο δραστών ήταν η διασταύρωση αφίξεων και μισθώσεων. Οι δύο άνδρες έφθασαν στη Ρόδο στις 10 Σεπτεμβρίου με το πλοίο Blue Star 2 από Πειραιά επιβαίνοντες σε λευκό φορτηγάκι Ford Transit Connect. Το όχημα είχε ενοικιαστεί από εταιρεία με έδρα την Αθήνα χρησιμοποιώντας πλαστά ρουμανικά στοιχεία και ρουμανικό τηλεφωνικό αριθμό. Σε υλικό από κάμερες εντοπίστηκε λευκό βαν ίδιας μάρκας και μοντέλου με επιγραφή που προσομοιάζει σε ένδειξη εταιρείας ενοικιάσεων.

Το πρωί της 5ης Νοεμβρίου ο 45χρονος εντοπίστηκε να προσεγγίζει και να ξεκλειδώνει το επίμαχο όχημα. Ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μπρελόκ με την την επωνυμία Airbnb που οδήγησε σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην οδό Κλαυδίου Πέπερ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ρούχα και αντικείμενα που εμφανίζονται να ταιριάζουν με εκείνα που φορούσαν οι δράστες στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Την ίδια ημέρα διενεργήθηκε έρευνα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Αρχίπολη ο οποίος λειτουργούσε ως ορμητήριο και κρυψώνα. Εκεί βρέθηκαν ρουχισμός και μάσκες που χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των θηκών των αφαιρεθέντων κοσμημάτων.

Με βεβαρυμένο παρελθόν οι ληστές

Ο 45χρονος Ρουμάνος έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν για ληστείες, κλοπές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ενώ είχε αποφυλακιστεί στις 21 Ιουλίου 2025 από το Κατάστημα Κράτησης Άμφισσας.

Ο δεύτερος, ηλικίας 53 ετών, καταζητείται διεθνώς με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία στην Αλβανία.

Πηγή: dimokratiki.gr