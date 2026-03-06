Ρομά προσπάθησαν να ξεφύγουν από την αστυνομία στην Ηλεία και κατέληξαν σε χωράφι, δύο τραυματίες

Δύο Ρομά τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Βουνάργο στην Ηλεία, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του κατά την προσπάθεια διαφυγής από αστυνομικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ilialive.gr, οι δύο τραυματίες ήταν επιβάτες σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ομόφυλός τους, ο οποίος επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο της αστυνομίας. Το όχημα κινήθηκε προς την περιοχή του Βουνάργου με στόχο να απομακρυνθεί από το σημείο.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής, ο οδηγός εισήλθε σε χωματόδρομο, όπου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε χωράφι, δίπλα σε κατοικία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο επιβατών.