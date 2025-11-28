Ρόδος: Συνέλαβαν τον 55χρονο που είχε καταγγείλει για αιμομιξία η 31χρονη κόρη του

Στη σύλληψη ενός 55χρονου για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα μετά από καταγγελία της 31χρονης κόρης του για σεξουαλική βία εκ μέρους της καθώς υποστήριξε ότι ένα από τα παιδιά της είναι βιολογικό τέκνο του, προχώρησαν αστυνομικοί στη Ρόδο την Πέμπτη.

Η αφετηρία της ποινικής διερεύνησης ήταν η αναφορά κοινωνικής υπηρεσίας που εντόπισε ενδείξεις σοβαρής κακοποίησης της 31χρονης. Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων να συντάσσει δικογραφίας με καταγγελλόμενες πράξεις βιασμού κατ’ εξακολούθηση, αιμομιξίας, κατάχρησης ανηλίκου από οικείο και ενδοοικογενειακής βίας.

Η κατάθεση της 31χρονης ενώπιον των αρχών

Η 31χρονη στην κατάθεσή της παρουσία ψυχολόγου, περιέγραψε ότι ο πατέρας της άρχισε να την εξαναγκάζει σε σεξουαλικές πράξεις από την ηλικία των 16 ετών. Σύμφωνα με την ίδια τα περιστατικά συνέβαιναν εντός της οικίας όπου διέμενε με τη γιαγιά της, μετά τον χωρισμό των γονιών της.

Η 31χρονη φέρεται να είπε, επίσης, ότι ο πατέρας της την απειλούσε για τη ζωή της προκειμένου να μην αποκαλύψει όσα της έκανε κάνοντας λόγος για σχεδόν καθημερινή κακοποίηση και επεισόδια βίας.

Στην ίδια κατάθεση επεσήμανε ότι ο 55χρονος ήταν για χρόνια εξαρτημένος από κάνναβη, προσθέτοντας ότι τα περιστατικά σταμάτησαν πριν από 4 χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της και επιχείρησε οριστικά να απομακρυνθεί. Η 31χρονη εξήγησε πως δεν αντιλήφθηκε αρχικά την πιθανότητα αιμομιξίας για το παιδί αυτό, καθώς εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα.

Το εργαστηριακό εύρημα που καθόρισε τις εξελίξεις

Με εισαγγελική παραγγελία πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία DNA από τον 55χρονο και την ανήλικη 3 ετών. Η εξειδικευμένη ανάλυση ανέδειξε συμβατότητα 99,9%, ποσοστό που στη γενετική ταυτοποίηση ισοδυναμεί με συντριπτική ένδειξη βιολογικής πατρότητας. Παράλληλα, δοκιμή στο πρώτο παιδί της 31χρονης απέκλεισε συγγενικό δεσμό με τον 55χρονο.

Για τον Ανακριτή το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο μεγάλης βαρύτητας που συνεκτιμάται με τις καταθέσεις.

Η υπερασπιστική εκδοχή του 55χρονου

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

