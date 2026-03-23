Ρόδος: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο καταστηματάρχης
THESTIVAL TEAM
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μαθητής στη Ρόδο το βράδυ της Κυριακής μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
Σε βάρος του 53χρονου καταστηματάρχη στη Ρόδο, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από την αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας για τον 15χρονο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 15χρονος μαθητής, διασκέδαζε στο κατάστημα με φίλους του, όταν μετά την κατανάλωση ποτού αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.