Ρόδος: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο καταστηματάρχης

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μαθητής στη Ρόδο το βράδυ της Κυριακής μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σε βάρος του 53χρονου καταστηματάρχη στη Ρόδο, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από την αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας για τον 15χρονο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 15χρονος μαθητής, διασκέδαζε στο κατάστημα με φίλους του, όταν μετά την κατανάλωση ποτού αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

