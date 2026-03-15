Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε ο 81χρονος ψαράς

Νεκρός εντοπίστηκε ο 81χρονος, που αγνοείτο από χθες (14 Μαρτίου), στη θαλάσσια περιοχή Καλάθου.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε κόλπο μεταξύ των Βληχών και της Λίνδου.

Σημειώνεται ότι ο 81χρονος είχε πάει για ψάρεμα με φίλο του στην παραλία της Καλάθου, όταν -σύμφωνα με μαρτυρίες- παρασύρθηκε από κύμα τη στιγμή που προσπαθούσε να ρίξει το παραγάδι του.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του μετείχαν εκτός των λιμενικών αρχών, ένα ελικόπτερο και εθελοντικές ομάδες.

