Ρόδος: Άνδρας πήγε με μπιτόνι βενζίνης να βάλει φωτιά στην Αστυνομία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (20/10) στη Ρόδο, όταν ένας 37χρονος Έλληνας, γνωστός στις Αρχές για προηγούμενες υποθέσεις εμπρησμών και ψυχιατρικά προβλήματα, εμφανίστηκε στα γραφεία της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, κρατώντας μια πλαστική σακούλα που περιείχε μπιτόνι με βενζίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dimokratiki.gr, ο άνδρας προσπάθησε να προκαλέσει ανάφλεξη βάζοντας φωτιά στη σακούλα, όμως χάρη στην έγκαιρη και αποφασιστική αντίδραση των αστυνομικών αποτράπηκαν σοβαρότερες συνέπειες. Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη επί τόπου, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Η πράξη του χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε αστυνομική δομή με πολυάριθμο προσωπικό και πολίτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός του κτιρίου. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, ο 37χρονος είχε προηγουμένως μεταβεί σε δημόσια υπηρεσία όπου, όπως ισχυρίστηκε, δεν εξυπηρετήθηκε. Ο θυμός του, όπως φαίνεται, τον οδήγησε σε μια ακραία ενέργεια, επιστρέφοντας στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης, για να προκαλέσει εμπρησμό.

Ο άνδρας, όπως προαναφέρθηκε, είναι γνωστός στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη για παρόμοιες ενέργειες εμπρησμού σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Κατά τις πληροφορίες, κάθε φορά οι πράξεις του συνδέονταν με επεισόδια εκτός ελέγχου, τα οποία σχετίζονταν με την ψυχική του υγεία. Παρά τις επανειλημμένες συλλήψεις και τις παρεμβάσεις αρμόδιων υπηρεσιών, φαίνεται πως δεν κατέστη δυνατή η σταθεροποίηση της κατάστασής του.