ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ριφιφί σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στην Ελευσίνα, άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν τιμαλφή και κοσμήματα

Φωτογραφία: Intime
Διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» πραγματοποίησαν άγνωστοι σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στην Ελευσίνα.

Οι δράστες άνοιξαν τρύπα σε τοίχο, έκοψαν τα κάγκελα και έσπασαν τζαμαρία. Στη συνέχεια παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν τιμαλφή και κοσμήματα μεγάλης αξίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αστυνομικοί της ασφάλειας πραγματοποιούν έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας από την περιοχή.

