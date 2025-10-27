MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρέθυμνο: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στον ΒΟΑΚ – Σοβαρά τραυματίας ένας 36χρονος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πλατανιά Ρεθύμνου, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο. Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, περίπου στις 2 τα ξημερώματα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η σύγκρουση των οχημάτων ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα ο 36χρονος οδηγός του ΙΧ να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ο 31χρονος οδηγός του φορτηγού υπέστη ελαφρά τραύματα.

Οι τραυματίες οδηγοί μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παρακολουθείται η κατάσταση της υγείας τους.

Η Τροχαία Ρεθύμνου διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

ΒΟΑΚ Ρέθυμνο Τροχαίο

