Ρέθυμνο: Απείλησε τη γυναίκα του με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους

Στη σύλληψη ενός 62χρονου για ενδοοικογνειακή βία και απειλή προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (23/3), οι αστυνομικοί στο Πέραμα Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 62χρονος ήρθε σε λεκτικό διαπληκτισμό αρχικά με τη 50χρονη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια όταν ο καυγάς εντάθηκε άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και την απείλησε, βρίζοντας την. Στο περιστατικό τότε φέρεται να επενέβη ο 14χρονος γιος του ζευγαριού, που απέτρεψε τον πατέρα του από τα χειρότερα ενώ στη συνέχεια στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία.

Το ζευγάρι, αλβανικής υπηκοότητας, οδηγήθηκε στο Α.Τ. Περάματος ώστε να καταθέσουν ο καθένας την εκδοχή του. Ο 62χρονος, οδηγήθηκε στα κρατητήρια ώστε να περάσει αρμοδίως από τις εισαγγελικές αρχές. Σημειώνεται πως και στο παρελθόν, ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει για ενδοοικογενειακά επεισόδια τις αστυνομικές αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Αϋπνία: Tι να κάνετε όταν ξυπνάτε ξημερώματα και δεν σας ξαναπαίρνει ο ύπνος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Εξαφανίστηκε 13χρονος στην Αλεξανδρούπολη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Λήγει τα ξημερώματα η απεργία των οδηγών ταξί – Κανονικά αύριο στους δρόμους

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Μαρία Καρυστιανού: “Ήμασταν 700 άτομα σε μια αίθουσα σαν τα ποντίκια”

ΓΥΝΑΙΚΑ 10 ώρες πριν

Προσοχή στις σπιτικές μάσκες: 8 υλικά που δεν πρέπει να βάζετε ποτέ στο πρόσωπό σας

ΕΘΝΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΑΠΘ: Σήμερα ο επίσημος εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου – Οι εκδηλώσεις