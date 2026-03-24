Ρέθυμνο: Απείλησε τη γυναίκα του με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους

Στη σύλληψη ενός 62χρονου για ενδοοικογνειακή βία και απειλή προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (23/3), οι αστυνομικοί στο Πέραμα Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 62χρονος ήρθε σε λεκτικό διαπληκτισμό αρχικά με τη 50χρονη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια όταν ο καυγάς εντάθηκε άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και την απείλησε, βρίζοντας την. Στο περιστατικό τότε φέρεται να επενέβη ο 14χρονος γιος του ζευγαριού, που απέτρεψε τον πατέρα του από τα χειρότερα ενώ στη συνέχεια στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία.

Το ζευγάρι, αλβανικής υπηκοότητας, οδηγήθηκε στο Α.Τ. Περάματος ώστε να καταθέσουν ο καθένας την εκδοχή του. Ο 62χρονος, οδηγήθηκε στα κρατητήρια ώστε να περάσει αρμοδίως από τις εισαγγελικές αρχές. Σημειώνεται πως και στο παρελθόν, ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει για ενδοοικογενειακά επεισόδια τις αστυνομικές αρχές.