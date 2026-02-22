MENOY

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πυροβολισμοί κατά ανηλίκων στο Αίγιο: “Τους χτύπησε πισώπλατα με καραμπίνα”, καταγγέλλει πατέρας

THESTIVAL TEAM

Σοκ και έντονη ανησυχία προκαλεί το περιστατικό ένοπλης επίθεσης κατά πέντε ανηλίκων που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο, με έναν 45χρονο να συλλαμβάνεται από τις αρχές μετά τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με καταγγελία πατέρα ενός εκ των παιδιών, ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον των ανηλίκων ενώ εκείνοι περπατούσαν, χτυπώντας τους πισώπλατα με καραμπίνα. Όπως ανέφερε μιλώντας στο STAR, «είχαν βγει για βόλτα πέντε ανήλικοι και γύρω στις 10 το βράδυ, όπως περνούσαν από ένα σημείο του Αιγίου, τους πυροβόλησαν. Τους πυροβόλησε με καραμπίνα δύο φορές».

Ο ίδιος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, τονίζοντας πως τα παιδιά δεν προκάλεσαν και δεν αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο: «Τα παιδιά ήταν πλάτη, περπατούσαν, δεν ήταν στάσιμοι. Ο δικός μου έχει 12 σκάγια στα πόδια».

«Θα μπορούσε να είχε σκοτώσει τα παιδιά»

Τη σοβαρότητα του περιστατικού υπογράμμισε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μεταφέροντας την εκτίμηση των γιατρών που περιέθαλψαν τους τραυματίες. Όπως ανέφερε, «θα μπορούσε να είχε σκοτώσει τα παιδιά», επισημαίνοντας τον κίνδυνο που διέτρεξαν.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ οι ανήλικοι περπατούσαν κοντά στα σκαλάκια της περιοχής Φιλοποίμενος, σε ένα σημείο όπου συχνάζουν νέοι.

Νοσηλεύονται οι τραυματίες – Ένας σε πιο σοβαρή κατάσταση

Μετά το περιστατικό, οι τρεις από τους πέντε ανήλικους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένας ακόμη, ο οποίος έφερε πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα κάτω άκρα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στην Πάτρα.

Αίγιο

