Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο χώρο δεύτερου ορόφου οικοδομήςπου βρίσκεται επί της οδού Σοφοκλέους στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες που καταβάλουν προσπάθειες να περιορίσου τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους από το ύψος της οδού Αθηνάς.

