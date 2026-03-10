Πυρκαγιά σε δασικές εκτάσεις σε Αχαΐα και Κορινθία – Στο πόδι η Πυροσβεστική

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Σούλι Κορινθίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Παράλληλα, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στις Αιγές Αχαΐας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:00 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.