ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Προσήχθη γιαγιά μαθητή που επιτέθηκε φραστικά στον διευθυντή του σχολείου επειδή διαφωνούσε με τους βαθμούς του εγγονού της

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιφερειακό Γυμνάσιο των Τρικάλων, όταν μια συνάντηση για την παραλαβή βαθμολογίας κατέληξε σε σοβαρή λεκτική αντιπαράθεση και τελικά στην προσαγωγή της γιαγιάς μαθητή.

Όπως μεταδίδει το trikalaopinion.gr, η ηλικιωμένη μετέβη στη σχολική μονάδα για να ενημερωθεί σχετικά με την επίδοση του εγγονού της στο τετράμηνο. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εκτραχύνθηκε, με αποτέλεσμα –σύμφωνα με πληροφορίες– η γυναίκα να απευθύνει έντονες φραστικές επιθέσεις προς τη διοίκηση.

Η ένταση που δημιουργήθηκε κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές. Στο σχολείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας και τη μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων. Εκεί μετέβησαν στη συνέχεια και οι γονείς του μαθητή.

