Προσέγγισαν σπίτι και γάζωσαν ένα αυτοκίνητο στο Ζεφύρι – Διαφορές μεταξύ συγγενών βλέπουν οι Αρχές

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 5.50 τα ξημερώματα στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος προσέγγισε ένα σπίτι της περιοχής και πυροβόλησε προς το αυτοκίνητο της γυναίκας του ιδιοκτήτη, ενός άνδρα 48 ετών.

Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν φθορές στο όχημα, ενώ κατά την έρευνα στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν επτά κάλυκες των εννέα χιλιοστών.

Εκτιμάται ότι πίσω από το επεισόδιο κρύβονται διαφορές μεταξύ συγγενών.

Πηγή: protothema.gr