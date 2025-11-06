MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με μηχανάκι στην Αγγελάκη – Ένας ελαφρά τραυματίας, δείτε φωτο και βίντεο

|
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΗΣ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην οδό Αγγελάκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ έβγαινε από το πάρκινγκ επί της Αγγελάκη όταν ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας διερχόταν από το σημείο. Ο νεαρός προσπάθησε να αποφύγει το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος με αποτέλεσμα να πέσει με την μοτοσικλέτα και να τραυματιστεί ελαφρά στο πρόσωπο και στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Δείτε φωτογραφίες του thestival.gr από το σημείο του τροχαίου:

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Συνετρίβη αεροσκάφους στο Κεντάκι: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 11 τραυματίες – Σοκαριστικά βίντεο από την πύρινη σφαίρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Οι τιμές του καφέ το 2025: Πού πίνεις τον φθηνότερο και πού τον ακριβότερο – Η τιμή του στη Θεσσαλονίκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Η χώρα γίνεται ολοένα φιλικότερη για επενδύσεις

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Προειδοποίηση Κολυδά: Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται μεγάλη ύψη βροχοπτώσεων – Έντονη η κεραυνική δραστηριότητα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Πατέρας αστυνομικού που σκοτώθηκε στα Ζωνιανά: “Στην Κρήτη αν μιλήσουν το θεωρούν ρουφιανιά, δύσκολο να βρεθούν ένοχοι”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 31 λεπτά πριν

Βορίζια: Στο νοσοκομείο το νεογνό της οικογένειας Φραγκιαδάκη