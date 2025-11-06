Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με μηχανάκι στην Αγγελάκη – Ένας ελαφρά τραυματίας, δείτε φωτο και βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην οδό Αγγελάκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ έβγαινε από το πάρκινγκ επί της Αγγελάκη όταν ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας διερχόταν από το σημείο. Ο νεαρός προσπάθησε να αποφύγει το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος με αποτέλεσμα να πέσει με την μοτοσικλέτα και να τραυματιστεί ελαφρά στο πρόσωπο και στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Δείτε φωτογραφίες του thestival.gr από το σημείο του τροχαίου: