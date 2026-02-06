MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο πρώην ΑΓΝΟ – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε κτίριο εντός της πρώην γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της πρόσοψης του πρώην εργοστασίου.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα υδροφόρα οχήματα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό καταδεικνύει περίτρανα ότι το “κουφάρι” του πρώην ΑΓΝΟ αποτελεί υγειονομική βόμβα. Υπενθυμίζεται ότι δεκαετίες μετά το κλείσιμό του ο σημερινός δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, πήρε την τολμηρή απόφαση να βάλει μπροστά την κατεδάφισή του. Δυστυχώς για την πόλη και τους ανθρώπους της οι εργασίες κατεδάφισης διεκόπησαν προσωρινά εξαιτίας αίτησης ανακοπής της απόφασης κατεδάφισης που κατέθεσε ο φερόμενος ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής στηρίζει με θέρμη την απόφαση του δημάρχου. Στη προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά ο κ. Ασλανίδης επανέλαβε ότι η απόφαση έχει ληφθεί και το ΑΓΝΟ θα κατεδαφιστεί.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 1 ώρα πριν

Τσατραφύλλιας: Υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει την άνοιξη μέσα στον χειμώνα – Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

ΥΓΕΙΑ 5 δευτερόλεπτα πριν

Τρώτε σαν να είναι καλοκαίρι; Να γιατί παίρνετε κιλά τον χειμώνα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 5 ώρες πριν

Οικουμενικός Πατριάρχης: Ελπίδα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής Χάλκης και μήνυμα αντοχής σε έναν κόσμο σε κρίση

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

ΕΕ: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία με πλήρη απαγόρευση θαλάσσιων υπηρεσιών πετρελαίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Πιερία: Άνδρας κάηκε ζωντανός μέσα στο αυτοκίνητο – Το σενάριο που ερευνούν οι Αρχές