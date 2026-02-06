Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο πρώην ΑΓΝΟ – Δείτε βίντεο

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε κτίριο εντός της πρώην γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της πρόσοψης του πρώην εργοστασίου.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα υδροφόρα οχήματα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό καταδεικνύει περίτρανα ότι το “κουφάρι” του πρώην ΑΓΝΟ αποτελεί υγειονομική βόμβα. Υπενθυμίζεται ότι δεκαετίες μετά το κλείσιμό του ο σημερινός δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, πήρε την τολμηρή απόφαση να βάλει μπροστά την κατεδάφισή του. Δυστυχώς για την πόλη και τους ανθρώπους της οι εργασίες κατεδάφισης διεκόπησαν προσωρινά εξαιτίας αίτησης ανακοπής της απόφασης κατεδάφισης που κατέθεσε ο φερόμενος ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής στηρίζει με θέρμη την απόφαση του δημάρχου. Στη προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά ο κ. Ασλανίδης επανέλαβε ότι η απόφαση έχει ληφθεί και το ΑΓΝΟ θα κατεδαφιστεί.

Δείτε βίντεο από το σημείο: