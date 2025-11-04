Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Δύο βανάκια και ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκαν στον Περιφερειακό
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Συγκεκριμένα, δύο βανάκια και ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκαν στο ύψος των Νταμαριών της Ευκαρπίας, στο ρεύμα προς ανατολικά.
Από τη σύγκρουση των τριών οχημάτων δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.
Στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.
