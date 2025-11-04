MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Δύο βανάκια και ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκαν στον Περιφερειακό

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, δύο βανάκια και ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκαν στο ύψος των Νταμαριών της Ευκαρπίας, στο ρεύμα προς ανατολικά.

Από τη σύγκρουση των τριών οχημάτων δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Θεσσαλονίκη

