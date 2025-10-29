“Πού είναι τα παιδιά μου;”: Τα πρώτα λόγια της 40χρονης όταν ξύπνησε μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της στο Κορωπί

Ξύπνησε η 40χρονη από το Κορωπί μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της και στα πρώτα λόγια που ανέφερε, ανυσηχούσε για τα παιδιά της, ενώ ήταν αγχωμένη για τον συντρόφό της, ο οποίος και την έστειλε στο νοσοκομείο.

«Πού είναι τα παιδιά μου; Θέλω τα παιδιά μου. Πρέπει να γίνω καλά για να πάω στο αεροδρόμιο να πάρω τον άντρα μου. Έρχεται την Πέμπτη», είπε, σύμφωνα με την εκπομπή Live News.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, δήλωσε ότι η γυναίκα δεν έχει ακόμη καταφέρει να ανοίξει τα μάτια της και χρειάζεται σοβαρή αποθεραπεία, αλλά και ψυχολογική υποστήριξη.

Από την άλλη, ο 50χρονος κατά την απολογία του φέρεται να επέμεινε στον αρχικό του ισχυρισμό ότι δεν ήταν στο χώρο του εγκλήματος, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του αιμόφυρτη.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του, με αποτέλεσμα ανακριτής και εισαγγελέας να του «δείξουν» το δρόμο για τη φυλακή.

Η 40χρονη, και μητέρα δύο παιδιών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε όταν ο 50χρονος κατηγορούμενος ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία θεώρησε ότι έπαιζε «θέατρο».

«Ελάτε, έγινε ληστεία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 4χρονος γιος του, που ήταν μπροστά στον άγριο ξυλοδαρμό, είπε πως «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».