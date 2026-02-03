Πώς συνελήφθη ο 54χρονος Έλληνας που κατηγορείται για δολιοφθορά σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Στο Κοπτερό Ροδόπης συνέλαβαν το πρωί της Τρίτης (3/2), αστυνομικοί της Ασφάλειας Κομοτηνής μαζί με Γερμανούς συναδέλφους τους, στους οποίους παρείχαν δικαστική συνδρομή, τον 54χρονο Έλληνα, ο οποίος είναι ύποπτος για απόπειρα σαμποτάζ κατά γερμανικών πολεμικών πλοίων σε ναυπηγείο του Αμβούργου.

Σύμφωνα με την ertnews.gr, σε βάρος του 54χρονου μουσουλμάνου, ο οποίος εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου εκκρεμούσε από τις 10 Οκτωβρίου 2025 ευρωπαϊκό ένταλμα για τη δολιοφθορά και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στην οικία του.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια που θα αποσταλούν για εξέταση, όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής, σκληρός δίσκος USB και μικρό χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΥΠ, ο 54χρονος δεν βρισκόταν στις λίστες της με άτομα ειδικού ενδιαφέροντος, ούτε φαίνεται να είχε αναπτύξει τυχόν εξτρεμιστική δράση και επαφές.

Ωστόσο πλέον και με την εμπλοκή του σε αυτή την υπόθεση, θα ελεγχθεί ακόμα πιο εξονυχιστικά το προφίλ και οι επαφές του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει περισσότερα ταξίδια ή περίεργοι προορισμοί με τα στοιχεία του για να κινηθούν περισσότερο οι υποψίες, ωστόσο θα ελεγχθεί αν τυχόν έχει πραγματοποιήσει ταξίδια με πλαστά στοιχεία ή αν είχε επαφές με άτομα που θα μπορούσαν να τον στρατολογήσουν ή να τον χρηματοδοτήσουν για να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Αμβούργου και της εισαγγελίας του κρατιδίου της Γερμανίας, ένας 37χρονος Ρουμάνος και ο 54χρονος Έλληνας συνελήφθησαν στο Αμβούργο και σε ένα ελληνικό χωριό «με την υποψία απόπειρας σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο».

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης με έδρα τη Χάγη και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από συνεργασία των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών Αρχών.

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι εργάζονται σε ναυπηγείο του Αμβούργου, είναι ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ το 2025 και κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιά σε αρκετές κορβέτες που προορίζονταν για το γερμανικό πολεμικό ναυτικό και βρίσκονταν αγκυροβολημένες σε ναυπηγείο του Αμβούργου.

Κατηγορούνται ότι έριξαν πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρα ενός πλοίου, τρύπησαν τις γραμμές τροφοδοσίας νερού, αφαίρεσαν τα καπάκια από τα ντεπόζιτα καυσίμων και απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας του πλοίου. Χρησιμοποιήθηκε επίσης διαβρωτική μπογιά που κατέστρεψε μέρος από τις λαμαρίνες του πλοίου.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα πλοία, είτε να καθυστερήσουν την αναχώρησή τους από το Αμβούργο – θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεών της.

Η αξιολόγηση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ερευνάται μεταξύ άλλων, ποιος μπορεί να ανέθεσε στους συλληφθέντες τις πράξεις δολιοφθοράς.

Το περιστατικό διαπιστώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο κατά τη διάρκεια επιθεώρησης του πλοίου, πριν η κορβέτα «Emden» αποπλεύσει για το Κίελο.

Οι κορβέτες από το Αμβούργο επρόκειτο να κατευθυνθούν στη ναυτική βάση Hohe Duene κοντά στο Warnemuende στο Ροστόκ. Η ανάπτυξή τους έχει προγραμματιστεί για τη θαλάσσια επιτήρηση και μεγαλύτερη παρουσία στη Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα πλοία, είτε να καθυστερήσουν την αναχώρησή τους από το Αμβούργο – θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεών της.