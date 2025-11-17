MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πορεία για το Πολυτεχνείο: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή λόγω των εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Παράλληλα άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ευαγγελισμός και Ομόνοια ενώ παραμένει κλειστός ο σταθμός Μέγαρο Μουσικής.

