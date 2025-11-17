Πορεία για το Πολυτεχνείο: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή λόγω των εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Παράλληλα άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ευαγγελισμός και Ομόνοια ενώ παραμένει κλειστός ο σταθμός Μέγαρο Μουσικής.