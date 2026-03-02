Πόλεμος στο Ιράν: Σε “κόκκινο συναγερμό” ΕΥΠ και ΕΛ.ΑΣ. – Μέτρα ασφαλείας σε Αμερικανικούς και Ισραηλινούς στόχους

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας τόσο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Όπως αναφέρει το cnn.gr οι δραματικές εξελίξεις και ο πόλεμος στη μέση Ανατολή είχε θέσει σε επιφυλακή τις αρχές ασφαλείας από την πρώτη στιγμή στη χώρα μας όμως οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών θέτουν στον ύψιστο συναγερμό τις αρχές.

Οι συσκέψεις στην Κατεχάκη είναι συνεχής ενώ έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Πρεσβείες καθώς επίσης και επιχειρήσεις αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος έχουν μπει σε στενό κλοιό ασφαλείας με εντολή για περισσότερες περιπολίες και αύξηση της σταθερής φύλαξης.

Την ίδια ώρα, έχει ενεργοποιηθεί όλο το πληροφοριακό δίκτυο τόσο της ΕΥΠ όσο και της αντιτρομοκρατικής αλλά και του οργανωμένου εγκλήματος. Στελέχη της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών είναι σε απευθείας γραμμή με όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρώπης ενώ επαφή υπάρχει τόσο με τις αμερικανικές όσο και τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται επίσης συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνίες με χώρες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο του πολέμου.

Τα άτομα αυτά βρίσκονται σε στενό κλοιό παρακολούθησης. Η εντολή μάλιστα που έχει δοθεί είναι να υπάρχει συνεργασία και με τα κλειστά κέντρα κράτησης όπου μπορεί να κρατούνται άτομα που έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον.