MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Σε “κόκκινο συναγερμό” ΕΥΠ και ΕΛ.ΑΣ. – Μέτρα ασφαλείας σε Αμερικανικούς και Ισραηλινούς στόχους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας τόσο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Όπως αναφέρει το cnn.gr οι δραματικές εξελίξεις και ο πόλεμος στη μέση Ανατολή είχε θέσει σε επιφυλακή τις αρχές ασφαλείας από την πρώτη στιγμή στη χώρα μας όμως οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών θέτουν στον ύψιστο συναγερμό τις αρχές.

Οι συσκέψεις στην Κατεχάκη είναι συνεχής ενώ έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Πρεσβείες καθώς επίσης και επιχειρήσεις αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος έχουν μπει σε στενό κλοιό ασφαλείας με εντολή για περισσότερες περιπολίες και αύξηση της σταθερής φύλαξης.

Την ίδια ώρα, έχει ενεργοποιηθεί όλο το πληροφοριακό δίκτυο τόσο της ΕΥΠ όσο και της αντιτρομοκρατικής αλλά και του οργανωμένου εγκλήματος. Στελέχη της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών είναι σε απευθείας γραμμή με όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρώπης ενώ επαφή υπάρχει τόσο με τις αμερικανικές όσο και τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται επίσης συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνίες με χώρες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο του πολέμου.

Τα άτομα αυτά βρίσκονται σε στενό κλοιό παρακολούθησης. Η εντολή μάλιστα που έχει δοθεί είναι να υπάρχει συνεργασία και με τα κλειστά κέντρα κράτησης όπου μπορεί να κρατούνται άτομα που έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον.

ΗΠΑ Ιράν Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 λεπτά πριν

Κιρ Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από βομβαρδιστικά των ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Δένδιας: Νέα σύσκεψη στο ΥΠΕΘΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Αφροδίτη Γραμμέλη για Κατερίνα Καινούργιου: “Ξεπέρασα το όριο και της έχω ζητήσει συγγνώμη”

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Βάσω Καζαντζίδη: Τη δεκαετία του ‘80 έδιναν στον Στέλιο 5 εκατομμύρια δολάρια για περιοδεία στην Αμερική και αρνήθηκε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οπαδικό επεισόδιο στα Κουφάλια – Μπήκαν σε κατάστημα, έβρισαν φιλάθλους και έσπασαν τζαμαρία – Χτύπησαν τον γιο του ιδιοκτήτη

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ – Νέος συναγερμός για πυραύλους από το Ιράν