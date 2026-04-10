Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά

Η 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού, που έχει πεθάνει, συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών. Το νεαρό κορίτσι έγινε ευρέως γνωστό μέσω της συμμετοχής της σε ριάλιτι μόδας και στυλ, ενώ ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ από την ηλικία των 14 ετών.

Όπως αναφέρει το δελτίο του Star, οι επαφές της μητέρας της στον χώρο της μόδας τής έδωσαν μάλιστα, μεγάλη ώθηση στο επάγγελμα που ήθελε να ακολουθήσει, δεδομένης και της εντυπωσιακής της εμφάνισης. Η 26χρονη έχει συμμετάσχει σε επιδείξεις μόδας και φωτογραφήσεις, ενώ έχει συνεργαστεί με γνωστούς σχεδιαστές. Παρότι ξεκίνησε σπουδές υποκριτικής, σύντομα κατάλαβε ότι δεν της ταιριάζει και αποφάσισε να αλλάξει κατεύθυνση. Στόχος της, όπως είχε πει, είναι να ασχοληθεί με το styling και να εξελιχθεί σε fashion blogger.

Η σύλληψη για ναρκωτικά – Τι συνέβη

Τα ξημερώματα, στο κέντρο της Αθήνας, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο ένα όχημα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην περιοχή του Συντάγματος. Στο αυτοκίνητο επέβαινε η εν λόγω 26χρονη γυναίκα, μαζί με έναν 29χρονο άνδρα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, στην κατοχή της 26χρονης εντοπίστηκε μικροποσότητα ινδικής κάνναβης, λίγο πάνω από 3 γραμμάρια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή της, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στον 29χρονο που τη συνόδευε, καθώς πάνω του βρέθηκαν ένα στιλέτο, ένα αβολίδωτο φυσίγγιο και επίσης μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψε στο Αυτόφωρο για να δικαστούν την επόμενη ημέρα, διατάσσοντας παράλληλα την κράτησή τους μέχρι τότε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 26χρονη είναι εγγονή πρώην υπουργού, ο οποίος είχε διατελέσει σε υψηλόβαθμες θέσεις κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις δικαστικές αρχές. Πλέον, δε βρίσκεται εν ζωή.