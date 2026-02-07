Πικέρμι: Κατέληξε ο πεζός που παρασύρθηκε από μηχανή

Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» άφησε ο άνδρας που παρασύρθηκε από δίκυκλη μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη συμβολή με την οδό Πικερμίου, σε σημείο του οδικού δικτύου όπου δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά την παράσυρση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε και ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος επίσης διακομίστηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της παράσυρσης.