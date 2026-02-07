MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πικέρμι: Κατέληξε ο πεζός που παρασύρθηκε από μηχανή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» άφησε ο άνδρας που παρασύρθηκε από δίκυκλη μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη συμβολή με την οδό Πικερμίου, σε σημείο του οδικού δικτύου όπου δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά την παράσυρση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε και ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος επίσης διακομίστηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της παράσυρσης.

Πικέρμι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Η σέλφι του Κ. Μητσοτάκη από την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο – “Αυτή τη φορά δεν βρέχει”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ηλεία: 17χρονος κατηγορείται για revenge porn σε βάρος ανήλικης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Βελόπουλος: Να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για τους δουλεμπόρους

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ένας Κόσμος Βαριετέ” από σήμερα στο θέατρο Σοφούλη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητο στη δυτική Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Στέφανος Κασσελάκης: Υπάρχει μεγάλη σήψη στη ΝΔ – Η χώρα χρειάζεται αλήθεια, σχέδιο και πολιτικό θάρρος