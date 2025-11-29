MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πήγε να περάσει 8.000 απαγορευμένα εμβόλια για την ευλογιά από την Τουρκία – Τα είχε κρυμμένα στη ρεζέρβα και σε αποσκευές

|
THESTIVAL TEAM

Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο προερχόμενο από την Τουρκία εντοπίστηκε στο Τελωνείο Κήπων να μεταφέρει κάτω από τη ρεζέρβα και μέσα σε προσωπικές αποσκευές, συνολικά 8.000 εμβόλια με τις ενδείξεις POXDOLL και POXVAC.

Σε συνεργασία με κτηνιατρικοί ελεγκτές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για λυοφιλοποιημένο ζωντανό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης εμβόλιο, που χρησιμοποιείται για την προστασία κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τουρκικής προέλευσης. Η εισαγωγή και εμπορία αυτού του σκευάσματος απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγου αυξημένου κινδύνου διασποράς της νόσου.  

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατάσχεσαν τα επικίνδυνα εμβόλια και το αυτοκίνητο και συνέλαβαν έναν επιβάτη, ο οποίος οδηγείται στον Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες κατά το νόμο.

Εμβόλια Ευλογιά προβάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Λαϊκές αγορές: Έρχεται 24ωρη απεργία την ερχόμενη Τετάρτη – Τα αιτήματα των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Λεκτική επίθεση στη βουλευτή της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου στο κέντρο της Πάτρας – Δείτε βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Κακοκαιρία Αdel: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο – 127 κλήσεις στην Πυροσβεστική από χθες στην Αττική

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Γιάννης Σερβετάς επιστρέφει σήμερα στη σκηνή του Ράδιο Σίτυ με την παράσταση “Βαλίτσα και Παύλα”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΓΣ Ηρακλής: Τα γενέθλια και η προσμονή για το αύριο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

KKE για λειψυδρία: Κυβερνητικό σχέδιο για εμπορευματοποίηση του νερού