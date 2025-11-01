Πιερία: Συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε δενδρύλλιο κάνναβης σε αυλή σπιτιού – Δείτε τη φωτογραφία

Συνελήφθη χθες (31 Οκτωβρίου 2025) το πρωί σε περιοχή της Πιερίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε αυλή οικίας που χρησιμοποιούσε 1 δενδρύλλιο κάνναβης, ύψους 20 εκατοστών, το οποίο εκριζώθηκε και κατασχέθηκε.

Επίσης στην ανωτέρω οικία διαπιστώθηκε να αποκρύπτει και κατασχέθηκαν:

– 1 δενδρύλλιο κάνναβης προς αποξήρανση ύψους 100 εκατοστών,

– 4 βάζα και 1 μεταλλικό δοχείο με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 220 γραμμαρίων και

– φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, βάρους 225 γραμμαρίων