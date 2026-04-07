Πιερία: Σύλληψη 43χρονου στο Λιτόχωρο με κάνναβη, μαχαίρι και σπρέι πιπεριού

Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δίου-Ολύμπου, στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημα στο οποίο επέβαινε, εντοπίστηκε μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 20 γραμμαρίων, καθώς και αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων, συγκεκριμένα ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, μία πτυσσόμενη ράβδος και ένα σπρέι πιπεριού.

Τα παραπάνω κατασχέθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνη, οι οποίοι έχουν αναλάβει και την προανάκριση της υπόθεσης.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.