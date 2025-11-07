MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πιερία: Απατεώνας ισχυρίστηκε σε γυναίκα πως η κόρη της ενεπλάκη σε τροχαίο και της απέσπασε 1.000 ευρώ και ρολόγια για “χειρουργική επέμβαση”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη στην Πιερία – Συνελήφθη ημεδαπός άνδρας

Άμεσα συνελήφθη χθες, 6 Νοεμβρίου 2025, το μεσημέρι στην Κατερίνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας ημεδαπός άνδρας, για υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί της ίδιας ημέρας, συνεργός του δράστη τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Πιερίας, προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από την παθούσα χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας 500 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Κατερίνης, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα. Σε έρευνα του οχήματος βρέθηκαν τα χρήματα, τα κοσμήματα και τα ρολόγια, τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο και 95 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του συνεργού του και για την πιθανή εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πιερία



