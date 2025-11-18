Περιστέρι: Βίντεο από τη διάρρηξη καταστήματος με ηλεκτρικές συσκευές – “Τα φόρτωσαν σε κασόνια, έσπασαν το μαγαζί”

Διαρρήκτες με τελάρα άδειασαν κατάστημα με ηλεκτρικές συσκευές στο Περιστέρι.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, τρεις κακοποιοί έσπασαν με σφυρί τη τζαμαρία του καταστήματος. Κρατώντας τελάρα στα χέρια άρπαξαν την ταμειακή μηχανή, κινητά και χρήματα, με τη λεία, σύμφωνα με το STAR, να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δράστες με full face «μπούκαραν» στο μαγαζί και κατευθύνθηκαν στοχευμένα προς την ταμειακή μηχανή. Άρχισαν να γεμίζουν τα τελάρα με κινητά. Συνολικά πήραν 46 τηλέφωνα.

Η υπεύθυνη του καταστήματος όταν έφτασε στο σημείο είπε: «Αυτή είναι η κατάσταση στο Περιστέρι. Μπαίνει ο καθένας μέσα, σου σπάει το μαγαζί, στα διαλύει όλα. Τα φόρτωσαν σε κασόνια».

