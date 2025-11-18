MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Περιστέρι: Βίντεο από τη διάρρηξη καταστήματος με ηλεκτρικές συσκευές – “Τα φόρτωσαν σε κασόνια, έσπασαν το μαγαζί”

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Διαρρήκτες με τελάρα άδειασαν κατάστημα με ηλεκτρικές συσκευές στο Περιστέρι.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, τρεις κακοποιοί έσπασαν με σφυρί τη τζαμαρία του καταστήματος. Κρατώντας τελάρα στα χέρια άρπαξαν την ταμειακή μηχανή, κινητά και χρήματα, με τη λεία, σύμφωνα με το STAR, να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δράστες με full face «μπούκαραν» στο μαγαζί και κατευθύνθηκαν στοχευμένα προς την ταμειακή μηχανή. Άρχισαν να γεμίζουν τα τελάρα με κινητά. Συνολικά πήραν 46 τηλέφωνα.

Η υπεύθυνη του καταστήματος όταν έφτασε στο σημείο είπε: «Αυτή είναι η κατάσταση στο Περιστέρι. Μπαίνει ο καθένας μέσα, σου σπάει το μαγαζί, στα διαλύει όλα. Τα φόρτωσαν σε κασόνια».

Δείτε το βίντεο του STAR:

Περιστέρι

