Περιστέρι: Αναζητείται άνδρας που επιτίθεται σε γυναίκες – Οι αστυνομικοί έχουν τη φωτογραφία του

Έντονη ανησυχία επικρατεί στο Περιστέρι, καθώς καταγγελίες των τελευταίων ημερών κάνουν λόγο για έναν άνδρα που φέρεται να στοχοποιεί γυναίκες και να προχωρά σε σεξουαλικές επιθέσεις ακόμη και σε δημόσιους χώρους, κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό του υπόπτου μίλησε το πρωί της Παρασκευής (27/3) στην «Κοινωνία Ώρα Mega» η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Έχουμε μια καταγγελία επίσημα στην Ελληνική Αστυνομία στις 22 του μήνα και μάλιστα το περιστατικό έγινε και νωρίς το απόγευμα, λίγο μετά τις 16:00ν το απόγευμα συνέβη, όπου έχει καταγγελθεί από δύο γυναίκες ότι τους πλησίασε ένας άντρας και προέβη σε άσεμνες πράξεις», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Και συμπλήρωσε: «Προσπαθούν με το βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί να ταυτοποιήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Καταρχήν πρέπει να δούμε αν είναι σεσημασμένος. Γιατί είναι πιο εύκολη η ταυτοποίηση. Δεν μπορούμε να δώσουμε τη φωτογραφία στη δημοσιότητα χωρίς εισαγγελική παραγγελία. Για παράδειγμα, για ένα άτομο το οποίο είχε συλληφθεί και υπήρχαν αρκετά περιστατικά στην περιοχή του Πειραιά, αφού συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή δόθηκε η φωτογραφία».

«Τη φωτογραφία του την έχουν οι αστυνομικοί που περιπολούν στην περιοχή, οπότε σύμφωνα με αυτή τη φωτογραφία κινούνται και με τους κατοίκους της περιοχής», σημείωσε η κυρία Δημογλίδου.