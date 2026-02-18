MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέραμος: Φωτογραφία από το αμάξι που χρησιμοποίησαν και έκαψαν οι απαγωγείς του 27χρονου δολοφονημένου – Tι βλέπει η ΕΛΑΣ

|
THESTIVAL TEAM

Σε νέα διάσταση περνούν πλέον οι έρευνες για την υπόθεση του 27χρονου επιχειρηματία Μανώλη Βροντάκη, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος σε ρέμα στην περιοχή της Νέας Περάμου.

​Καθώς πλέον στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται το όχημα με το οποίο άρπαξαν τον επιχειρηματία έξω από το σπίτι του στην περιοχή της Ελευσίνας, και αφού τον κράτησαν ζωντανό για έξι ημέρες, τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες, ενώ προσπάθησαν να βάλουν φωτιά και στη σορό του.

Το όχημα εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου είχε βρεθεί το άψυχο σώμα του επιχειρηματία, σύμφωνα με το protothema.gr. Το σημείο αυτό το είχαν ελέγξει οι αρχές, και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όμως τότε δεν είχαν βρει εκεί το κλεμμένο αυτοκίνητο των δολοφόνων.

Οι αρχές θεωρούν ότι οι δράστες, αφού εντοπίστηκε η σορός του 27χρονου, επέστρεψαν κάποια στιγμή στην περιοχή και έκαψαν το όχημα. Αυτό δείχνει ότι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, αλλά και ότι πιθανόν κάτι δεν πήγε καλά στο αρχικό τους σχέδιο.

Αξίζει να τονιστεί πως η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει να εξετάζει την υπόθεση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εντοπίζοντας συνεχώς νέες ομοιότητες με την υπόθεση του Αλβανού υπηκόου που είχε βρεθεί νεκρός στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Υπενθυμίζεται πως οι δράστες είχαν αρπάξει τον 27χρονο επιχειρηματία από το σπίτι του στην Ελευσίνα μπροστά στα μάτια της συντρόφου του. Αφού τον κράτησαν για έξι ημέρες, τον πυροβόλησαν 10 φορές, οι εννέα εκ των οποίων στην πλάτη και μία στο κεφάλι, πράγμα που ίσως δηλώνει ότι ο 27χρονος επιχείρησε να διαφύγει και οι δράστες τον πυροβόλησαν, ενώ έτρεχε για να σωθεί. Η σύντροφος του είχε καταθέσει στη ΓΑΔΑ πως δεν γνωρίζει κάτι σχετικό με την υπόθεση και πως ο 27χρονος δεν της είχε εκφράσει ανησυχίες για κάποιο ζήτημα. Από την άλλη ο πατέρας του κάλεσε αρκετές φορές όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση, να μιλήσει ανοικτά.

Νέα Πέραμος

