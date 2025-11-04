Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά σε Σέρρες, Ημαθία, Πέλλα – Ανήλικος με χασίς, κροτίδες και σιδερογροθιά μεταξύ των συλληφθέντων – Δείτε φωτο

Πέντε άτομα – μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικων- συνελήφθησαν χθες σε διαφορετικές περιπτώσεις σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δράσεων της ΕΛΑΣ για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών

Στην πρώτη περίπτωση, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, εντοπίστηκε 60χρονος στις Σέρρες και από την κατοχή του κατασχέθηκε 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 3 γραμμαρίων. Σε έρευνα που ακολούθησε σε αγρόκτημα του βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 1 κιλού και 675 γραμμαρίων.

Στη δεύτερη περίπτωση, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, εντοπίστηκε 44χρονος σε περιοχή της Ημαθίας και σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 260 γραμμαρίων.

Στην τρίτη περίπτωση, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, εντοπίστηκε 45χρονος σε περιοχή της Ημαθίας και σε αποθήκη που χρησιμοποιούσε διαπιστώθηκε να αποκρύπτει 4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 121,51 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Στην τέταρτη περίπτωση, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, εντοπίστηκε 58χρονος σε περιοχή της Πέλλας και από την κατοχή του κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Επίσης στην οικία του σε περιοχή της Ημαθίας διαπιστώθηκε να αποκρύπτει ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 104 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Στην τελευταία περίπτωση, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλμωπίας, συνελήφθη ένας 17χρονος, καθώς διαπιστώθηκε να αποκρύπτει στην οικία του σε περιοχή της Πέλλας, ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης βάρους 1,8 γραμμαρίων, 35 κροτίδες και 1 σιδερογροθιά, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.