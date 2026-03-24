Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών – Κατείχε κοκαΐνη και κάνναβη
THESTIVAL TEAM
Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ένας ημεδαπός άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα ο προαναφερόμενος άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών και σε έλεγχο του οχήματος που επέβαινε, βρέθηκαν καλά κρυμμένες και κατασχέθηκαν:
- 1 συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 11,3 γραμμαρίων και
- 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 0,6 γραμμαρίων.
Το όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στο εσωτερικό του.
Από την οικία του κατασχέθηκε μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
