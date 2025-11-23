Πέλλα: Προσποιήθηκε τον λογιστή και του άρπαξε πάνω από 5.000 ευρώ από τον λογαριασμό του

Δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών και δύο γυναικών σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, για συνέργεια σε απάτη, που έγινε τον Ιούλιο του 2024 σε βάρος ενός 66χρονου άνδρα.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στον παθόντα προσποιούμενος τον λογιστή και με πρόφαση ότι είναι δικαιούχος επιδόματος, τον έπεισε να μεταβεί σε ΑΤΜ τραπεζών και με την καθοδήγηση του πραγματοποίησε μεταφορά χρημάτων σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ποσού 5.994,46 ευρώ, που ανήκαν στους δύο άνδρες, ηλικίας 21 και 28 ετών.

Στη συνέχεια με διάφορες προφάσεις και ισχυριζόμενος λογιστικό λάθος, τον έπεισε να μεταφέρει μέσω εταιρείας μεταφοράς χρημάτων το συνολικό χρηματικό ποσό των 9.600 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν οι δύο γυναίκες, ηλικίας 21 και 43 ετών.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι η μία από τις δύο γυναίκες παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ στον τρίτο άνδρα, ηλικίας 36 ετών.