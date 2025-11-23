MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέλλα: Προσποιήθηκε τον λογιστή και του άρπαξε πάνω από 5.000 ευρώ από τον λογαριασμό του

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών και δύο γυναικών σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, για συνέργεια σε απάτη, που έγινε τον Ιούλιο του 2024 σε βάρος ενός 66χρονου άνδρα.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στον παθόντα προσποιούμενος τον λογιστή και με πρόφαση ότι είναι δικαιούχος επιδόματος, τον έπεισε να μεταβεί σε ΑΤΜ τραπεζών και με την καθοδήγηση του πραγματοποίησε μεταφορά χρημάτων σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ποσού 5.994,46 ευρώ, που ανήκαν στους δύο άνδρες, ηλικίας 21 και 28 ετών.

Στη συνέχεια με διάφορες προφάσεις και ισχυριζόμενος λογιστικό λάθος, τον έπεισε να μεταφέρει μέσω εταιρείας μεταφοράς χρημάτων το συνολικό χρηματικό ποσό των 9.600 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν οι δύο γυναίκες, ηλικίας 21 και 43 ετών.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι η μία από τις δύο γυναίκες παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ στον τρίτο άνδρα, ηλικίας 36 ετών.

Πέλλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Άρης Betsson: Τέλος ο Μερκιβιλάτζε, η ευχαριστήρια ανακοίνωση της ομάδας

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Σλοβενία: Νέο δημοψήφισμα σήμερα για την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πλημμύρισε από δρομείς το κέντρο της πόλης για το 1ο Thessaloniki City Marathon – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε στην Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ – 5.528 αλκοτέστ σε 24ωρη επιχείρηση της Τροχαίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Παγκράτι: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι δύο οδηγοί για το τροχαίο με θύμα την 72χρονη

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Σοφιάνα Αβραμάκη: Μου ζητούν να τους στείλω τις κάλτσες μου μετά από την προπόνηση