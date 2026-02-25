Πέλλα: Παρανάλωμα του πυρός διπλοκατοικία τα ξημερώματα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα για φωτιά σε διπλοκατοικία στην περιοχή του Βορεινού, στην Πέλλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:30 για άγνωστη αιτία. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ το σπίτι υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
