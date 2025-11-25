Πέλλα: Συνελήφθη γιατί έκρυβε στο σπίτι του ποσότητες κάνναβης
Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, εντοπίστηκε ημεδαπός άνδρας σε περιοχή της Πέλλας και από την οικία του κατασχέθηκαν:
- 1 γυάλινο βάζο με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 94 γραμμαρίων,
- 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 30,8 γραμμαρίων,
- 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
- 1 πλαστικό τρίφτη κάνναβης.
Ο συλληφθείς, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
