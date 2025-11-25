MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέλλα: Συνελήφθη γιατί έκρυβε στο σπίτι του ποσότητες κάνναβης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, εντοπίστηκε ημεδαπός άνδρας σε περιοχή της Πέλλας και από την οικία του κατασχέθηκαν:

  • 1 γυάλινο βάζο με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 94 γραμμαρίων,
  • 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 30,8 γραμμαρίων,
  • 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
  • 1 πλαστικό τρίφτη κάνναβης.

Ο συλληφθείς, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Ναρκωτικά Πέλλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Στις πληγείσες περιοχές των Τζουμέρκων ο Δήμας – “Στόχος η άμεση καταγραφή των ζημιών”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ πήγαινε τον γιο της στο σχολείο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Κίνα-ΗΠΑ: Τηλεφωνική συνδιάλεξη Σι με Τραμπ

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Η υπνική άπνοια μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση Πάρκινσον

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

“Ξύπνησε” ανενεργό ηφαίστειο στην Αιθιοπία μετά από 10.000 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Απίστευτο περιστατικό στο Γιουνάιτεντ – Έβερτον: Έδωσε σφαλιάρα σε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε – Δείτε βίντεο